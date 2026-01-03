Тръмп покани премиерката на Япония на посещение в САЩ

Американският президент Доналд Тръмп покани снощи премиера на Япония Санае Такаичи на посещение в САЩ, което вероятно ще се състои през пролетта, съобщи японското външно министерство, цитирано от Франс прес.

В телефонен разговор, продължил 25 минути, Такаичи и Тръмп заявиха волята си за укрепване на сътрудничеството в областта на икономиката и сигурността, посочи в комюнике министерството. Американският президент покани също ръководителката на японското правителство да посети Съединените щати, като двамата лидери се договориха да съгласуват подробностите по осъществяването на тази визита през пролетта.

Такаичи и Тръмп обмениха мнения главно за Индо-тихоокеанския район и потвърдиха тясното сътрудничество между страните си в настоящия международен контекст, допълва комюникето, цитирано от БТА.

Съобщението беше направено, след като Тръмп обяви, че ще пътува до Китай през април, на фона на продължаваща вече два месеца дипломатическа конфронтация между Токио и Пекин. Отношенията между двете най-големи икономики в Азия се обтегнаха, след като японската министър-председателка, избрана през октомври 2025 г., намекна в началото на ноември, че Токио може да се намеси с военни средства в случай на нападение срещу Тайван, който Китай смята за част от своята територия.

В. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че в предишния си телефонен разговор през ноември Тръмп е посъветвал Санае Такаичи да не провокира Китай по въпроса за суверенитета на Тайван. Токио отрече тази информация.

В понеделник и вторник Китай изстреля ракети и разположи десетки изтребители и кораби около Тайван в рамките на мащабни военни маневри, симулирали блокиране на пристанищата на острова.

В сряда Токио заяви, че ученията "(изострят) напрежението" в региона, и отбеляза, че японската страна е изразила безпокойство пред Пекин. Вашингтон, на свой ред, призова китайското правителство да "прекрати военния натиск върху Тайван" и го обвини, че "излишно покачва напрежението" в района.