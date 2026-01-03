ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бреговата охрана на САЩ спря търсенето на оцелели след удари по наркотрафиканти

Брегова охрана СНИМКА: Pixabay

Бреговата охрана на САЩ обяви снощи, че е преустановила акцията си за издирване на оцелели хора след удари, нанесени от американската армия по-рано тази седмица в Тихия океан по плавателни съдове, уличени в трафик на наркотици, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Бреговата охрана на САЩ координира над 65-часово издирване, покрило повече от 1090 морски мили при благоприятна видимост, при което не бяха забелязани оцелели", се казва в изявление.

В навечерието на Нова година - на 31 декември, Южното командване на американската армия съобщи, че петима души са убити при удари по два плавателни съда, но не упомена акваторията, уточнява Ройтерс.

Брегова охрана СНИМКА: Pixabay

