Нови протести в Иран

В иранската столица Техеран вчера отново имаше протести срещу властта, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Според източниците протести е имало в южния квартал "Нази Абад". Публикувани в социалните мрежи видеоклипове показват хора по улиците, които скандират лозунги против ръководството на Ислямската република. Виждат се също запалени контейнери за боклук. Автентичността на кадрите обаче засега не може да се провери.

Междувременно за протести в столицата призова и Реза Пахлави - синът на иранския шах, свален при революцията от 1979 г. В публикация в приложението "Екс" Пахлави призова хората в Техеран да излязат масово по улиците, а също да се блокират ключови пътни артерии. Пахлави живее в изгнание и не е ясно какво влияние има върху протестите. За иранската опозиция в чужбина като цяло се смята, че е разединена и фрагментирана.

Съобщава се също, че протестните действия продължават и на други места в страната. Според държавната информационна агенция ИРНА демонстрации има в няколко града, включително в Кум, Марвдащ, Машхад и Хамадан.

Сегашната вълна от недоволство и демонстрации е предизвикана от драстичният срив на иранската валута в неделя. В последните дни най-бурни протести и ожесточени сблъсъци между силите за сигурност и демонстрантите имаше основно в селските райони. Според правозащитници при вълненията до момента са убити най-малко 10 души.

Вчера президентът на САЩ Доналд Тръмп и висши представители на иранските власти си отправиха взаимно заплахи. Тръмп заяви, че САЩ ще се намесят, ако Иран продължи да използва насилие срещу мирните протести. По-рано той предупреди Техеран за възможен удар, на което иранският президент Масуд Пезешкиан реагира също с предупреждение, че отговорът на Техеран на всяка агресия ще бъде "суров и разубеждаващ".