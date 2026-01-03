Грохот и звук на самолети се чува в Каракас (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Грохот се чува в столицата на Венецуела - Каракас, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на очевидци.

Според информацията на световната агенция южната част на града, където е разположена военна база, е останала без електричество. 🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb — Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026

Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули и звук от самолети. Те са видели и издигащи се стълбове дим. 🚨HAPPENING NOW: New video of Caracas Venezuela as the US hits multiple locations. The US has not commented but we all know what’s happening. Maduro is finding out the hard way. Prayers up for our troops. pic.twitter.com/RbMnKI0SRb — Andrew (@AllegedlyDrew) January 3, 2026 Pues empezamos bien el 2026.



🔴 A las 12:30 a.m., se reportó la evacuación de Fuerte Tiuna, una de las principales instalaciones militares en Caracas #FuerteTiuna #Caracas #Venezuela #ÚltimaHora



pic.twitter.com/gyxugxzN7B — La Comentarista (@itscomentarista) January 3, 2026 que dios bendiga a todas las personas inocentes que quedaron en medio del bombardeo en caracas - venezuela pic.twitter.com/etH1wbo1sa — prox (@Kevkayo1) January 3, 2026

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е предупреждавал, че САЩ се готвят да предприемат нови действия срещу предполагаемите мрежи за трафик на наркотици във Венецуела и че ударите по суша ще започнат скоро.

През октомври Тръмп заяви, че е упълномощил ЦРУ да действа във Венецуела, за да ограничи незаконните потоци от мигранти и наркотици от южноамериканската държава.