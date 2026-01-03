ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Грохот и звук на самолети се чува в Каракас (Видео)

2232
КАДЪР: Екс/@AllegedlyDrew

Грохот се чува в столицата на Венецуела - Каракас, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на очевидци.

Според информацията на световната агенция южната част на града, където е разположена военна база, е останала без електричество.

Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули и звук от самолети. Те са видели и издигащи се стълбове дим.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е предупреждавал, че САЩ се готвят да предприемат нови действия срещу предполагаемите мрежи за трафик на наркотици във Венецуела и че ударите по суша ще започнат скоро.

През октомври Тръмп заяви, че е упълномощил ЦРУ да действа във Венецуела, за да ограничи незаконните потоци от мигранти и наркотици от южноамериканската държава.

КАДЪР: Екс/@AllegedlyDrew

