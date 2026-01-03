Грохот и звук на самолети се чува в Каракас (Видео)

Грохот се чува в столицата на Венецуела - Каракас, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, позовавайки се на очевидци.
Според информацията на световната агенция южната част на града, където е разположена военна база, е останала без електричество.
Очевидците, цитирани от Ройтерс, са чули и звук от самолети. Те са видели и издигащи се стълбове дим.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно е предупреждавал, че САЩ се готвят да предприемат нови действия срещу предполагаемите мрежи за трафик на наркотици във Венецуела и че ударите по суша ще започнат скоро.
През октомври Тръмп заяви, че е упълномощил ЦРУ да действа във Венецуела, за да ограничи незаконните потоци от мигранти и наркотици от южноамериканската държава.