КМГ: Международното сътрудничество може да се възползва от новите инициативи за глобално развитие на Китай

През 2025 г. също беше отбелязана 80-годишнината от създаването на Организацията на обединените нации. Родена след края на разрушителната Втора световна война, ООН отвори нова страница в историята на глобалното управление. Осем десетилетия по-късно обаче реформирането и подобряването на системата за глобално управление е спешна задача, която трябва да бъде решена.

В този контекст през 2025 г. в Тиендзин, Китай, се проведе най-мащабната среща на върха в 24-годишната история на Шанхайската организация за сътрудничество.

На 1 септември се състоя 25-ата среща на Съвета на държавните глави на ШОС, като мащабът и нивото на участие надхвърлиха всички предходни форуми. Това ясно отрази нарастващото признание на държавите членки към принципите на „духа на Шанхай", както и засиления стремеж към мирно развитие и регионална стабилност.

Също на 1 септември по време на срещата на формата „ШОС+", китайският председател Си Дзинпин произнесе важна реч, озаглавена „Обединяване на силите на ШОС за подобряване на глобалното управление". Той подчерта символиката на 2025 г. като година, в която се навършват 80 години от победата във Втората световна война и от основаването на ООН. Това е важен исторически момент както за осмисляне на миналото, така и за съвместно полагане на основите на едно по-добро бъдеще. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На фона на сложната и нестабилна международна обстановка Си Дзинпин представи пред международната общност своята Инициатива за глобално управление. Той изрази готовността на Китай да работи с всички страни за изграждането на по-справедлива и равнопоставена система за глобално управление и за насърчаване на взаимното изграждане на общност на споделена съдба.

Инициативата се основава на пет ключови принципа: зачитане на суверенното равенство, спазване на международното право, утвърждаване на мултилатерализма, ориентиран към хората подход и акцент върху резултатите и практическите действия. Тези постулати предлагат нови насоки за запазване и адаптиране на следвоенния международен ред към съвременните реалности.

Инициативата за глобално управление се разглежда като още едно значимо обществено благо, предоставено от Китай на международната общност, в което се съчетават китайска мъдрост и конкретни предложения за укрепване на глобалното управление.

От началото на XXI век все по-голям брой нововъзникващи икономики и развиващи се държави ускориха своето развитие и се превърнаха във важни участници в международните процеси. През май, на откриването на Четвъртата конференция на ниво министри към Форума Китай–Латинска Америка и Карибските държави, Си Дзинпин подчерта, че Китай и страните от региона са ключови представители на Глобалния Юг. Той акцентира върху необходимостта от съвместно отстояване на международната справедливост и правосъдие и от активно участие в реформата на системата за глобално управление. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

През 2025 г. китайският председател Си Дзинпин активно насърчава обединението и сътрудничеството между развиващите се страни, като призовава за тяхното конструктивно участие в глобалното управление и за изграждането на по-справедлива и рационална международна система.

Годината има и особено значение за глобалното управление на климата. Тя бележи десетата годишнина от Парижкото споразумение и представлява ключов момент за представянето на нови национално определени приноси. През септември Си Дзинпин изнесе видеореч на Среща на върха по въпросите на изменението на климата, в която обяви новите ангажименти на Китай и даде силен импулс на международното сътрудничество в тази сфера. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

От официалното представяне на Инициативата за глобално управление до напредъка в нейното прилагане, Си Дзинпин демонстрира през годината стратегическа визия и чувство за отговорност, характерни за лидер от световна класа. Заедно с Инициативата за глобално развитие, Инициативата за глобална сигурност и Инициативата за глобална цивилизация, тя формира четирите основни глобални инициативи на Китай. Те обхващат развитието, сигурността, цивилизационния диалог и управлението и целят да внесат стабилност и предвидимост в един все по-неспокоен свят.

В края на есента, на 32-рата неформална среща на лидерите на АПЕК в Кьонджу, Южна Корея, Си Дзинпин предложи т.нар. „Пет общи цели", които очертават пътя към по-дълбока икономическа интеграция в Азиатско-тихоокеанския регион. Те засилват доверието между страните и потвърждават ангажимента към мултилатерализма, свободната търговия и отворената икономика. В тази връзка той обяви, че Китай ще бъде домакин на 33-тата неформална среща на лидерите на АПЕК в Шънджън, провинция Гуандун, през ноември 2026 г. СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Чрез споделено развитие за насърчаване на просперитета, всеобща сигурност за гарантиране на стабилността, взаимно обучение между цивилизациите за укрепване на доверието и усъвършенствано глобално управление за търсене на обща основа, Си Дзинпин утвърждава четирите големи глобални инициативи като китайски отговор на общите предизвикателства пред човечеството и като път към изграждането на общност на споделена съдба, пише КМГ.