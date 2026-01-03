Списъкът на изчезналите в бара в Кран Монтана включва младежи от Гърция и Северна Македония

Алис Калергис (15 г.) е обявена за изчезнала след опустошителния пожар в бар „Le Constellation" в швейцарския ски курорт Кран Монтана.

Алис Калергис, която има двойно гръцко и швейцарско гражданство и живее постоянно в Швейцария, е била в бара с трима свои приятели, които също са в неизвестност. Нейният брат отправи публичен апел за изчезналата си сестра в социалните мрежи, тъй като семейството няма новини от нея. „Нямаме новини. Моля, всеки, който знае нещо, да се свърже с нас незабавно на следния номер: +41789040021", написа той.

15-годишната е била на мястото на инцидента с три свои приятелки, които също са в неизвестност.

Стивен Ивановски от Северна Македония също фигурира в списъка на изчезналите след пожара в бар „Le Constellation" в швейцарския курорт Кран Монтана. Той е бил в заведението в ранните часове на 1 януари 2026 г., когато избухва огънят.

Негов приятел, който е успял да избяга от пламъците, съобщава, че двамата са започнали да бягат заедно веднага след началото на пожара, но в един момент са се разделили в хаоса и гъстия дим и той е изгубил Стивен от поглед.

Неговите близки отправиха спешен призив за информация в социалните мрежи, тъй като мобилният му телефон е изключен и до момента няма потвърждение дали е сред ранените или жертвите.