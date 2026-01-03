Консервативна германска партия призовава за "всеобхватно" наблюдение на Балтийско море

Германската консервативна партия Християнсоциален съюз (ХСС) призовава за "всеобхватно" наблюдение на цялото , алармирайки за "нарастващи заплахи", предаде ДПА, позовавайки се на програмен документ на баварската политическа организация, която е част от управляващата коалиция.
В документа се казва, че увеличаващите се атаки срещу подводни кабели в Балтийско море, за част от които е подозиран така нареченият сенчест флот на Русия, са неприемливи, предава БТА.
ХСС настоява за подобрено наблюдение в реално време на акваторията на Балтика и предлага проект за "прозрачно Балтийско море" посредством използването на напреднали технологии и изкуствен интелект.
Според партията подводни дронове може да патрулират по протежение на стратегическата инфраструктура. Планът на партията с лидер Маркус Зьодер предвижда и широка мрежа от сензори.
Съгласно информацията на ДПА проектът ще се гласува в парламента на Бавария идната седмица
ХСС управлява заедно с Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера на Германия Фридрих Мерц и Германската социалдемократическа партия (ГСДП).