Консервативна германска партия призовава за "всеобхватно" наблюдение на Балтийско море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската консервативна партия Християнсоциален съюз (ХСС) призовава за "всеобхватно" наблюдение на цялото , алармирайки за "нарастващи заплахи", предаде ДПА, позовавайки се на програмен документ на баварската политическа организация, която е част от управляващата коалиция.

В документа се казва, че увеличаващите се атаки срещу подводни кабели в Балтийско море, за част от които е подозиран така нареченият сенчест флот на Русия, са неприемливи, предава БТА.

ХСС настоява за подобрено наблюдение в реално време на акваторията на Балтика и предлага проект за "прозрачно Балтийско море" посредством използването на напреднали технологии и изкуствен интелект.

Според партията подводни дронове може да патрулират по протежение на стратегическата инфраструктура. Планът на партията с лидер Маркус Зьодер предвижда и широка мрежа от сензори.

Съгласно информацията на ДПА проектът ще се гласува в парламента на Бавария идната седмица

ХСС управлява заедно с Християндемократическия съюз (ХДС) на канцлера на Германия Фридрих Мерц и Германската социалдемократическа партия (ГСДП).