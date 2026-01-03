Ирландският премиер пристига утре в Китай на петдневно посещение

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министър-председателят на Ирландия Михол Мартин пристига утре в Китай, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на китайското външно министерство.

Това ще е първа визита в Пекин на ирландски премиер от 2012 година. Тя е в контекста на усилията на азиатската сила да заздрави връзките си със страни от Европейския съюз, отбелязва световната агенция.

По време на планираната петдневна визита - до четвъртък включително, Мартин ще се срещне в Пекин с китайския президент Си Цзинпин и с министър-председателя Ли Цян.

Предвидено е след това ирландският премиер да посети търговския център Шанхай, уточнява външното министерство в Пекин.

"Китай желае да използва тази визита като възможност за повишаване на взаимното политическо доверие и за разширяване на взаимноизгодното сътрудничество с Ирландия", се добавя в изявлението на ведомството.

Посещението на Мартин съвпада с визитата на южнокорейския президент И Дже-Мьон, който възнамерява да обсъди със Си Цзинпин сътрудничеството в областта на изкуствения интелект и авангардните технологии.