Здравословният начин на живот става все по-популярен в Китай

Все повече китайци обръщат внимание на здравословния начин на живот, показват наблюдения на експерти и потребителски тенденции през 2025 г. Граждани в градове като Чунцин все по-често избират по-лека, питателна храна и ограничават тежките, мазни ястия, предава КМГ.

Традиционни терапии, масажи и спа процедури също набират популярност, като много хора съобщават за подобрено самочувствие и по-добър сън.

Този интерес към здравословен начин на живот също много ясно се отразява в нарастващите разходи за спортни стоки, фитнес услуги и туристически пакети, свързани със здравословни пътувания. Провинции като Хайнан и Юннан комбинират природни ресурси като горещи извори, гори и традиционна медицина, с модерни здравни услуги, привличайки все повече посетители.

Здравните политики на страната също подкрепят тази промяна. От 2016 г. работи националният план „Здрав Китай 2030", който поставя акцент върху превенцията на заболявания и подобряването на качеството на живот. Средната продължителност на живота в Китай вече достигна 79 години през 2024 г., а целта е тя да надмине 80 години до 2030 г.