Почина френски ботаник, защитавал тропическите гори

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

87-годишна възраст е починал френският ботаник Франсис Але, ревностен защитник на тропическите гори, съобщиха АФП и БТА, като цитират асоциацията „Франсис Але".

„С дълбока тъга съобщаваме за смъртта на Франсис Але на 31 декември в 23:00 часа. Той почина в дома си в Монпелие, заобиколен от семейството си", информират от основаната през 2019 г. организация в разпространено изявление.

„Але допринесе значително за популяризирането на дърветата и особено на първичните гори (б.р. гори, в които няма следи от човешко въздействие) , които изучаваше през целия си живот", написаха още от асоциацията, възхвалявайки „един велик изследовател на живите организми".

Десетилетия наред френският ботаник продължи да се застъпва пламенно за тропическите гори, почти напълно унищожени от хората за четвърт век, отбелязва АФП.

Бивш професор по ботаника в университета в Монпелие и в университета Лованиум в Киншаса, по време на среща с AФП Франсис Але се определи като „лекар на пациент в терминален стадий".

„Няма да го изоставя, докато има надежда за живот", каза той от офиса си с натрупани десетки книги и доклади за мисиите му по целия свят – островите Ява и Суматра, Камерун, Габон, Перу, Мадагаскар...

Роден в семейство със седем деца, бащата на Але е агроном, а майка „обожаваше растенията". Те му „вдъхнали тази страст" към растенията.