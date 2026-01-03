Тръмп: Мадуро и съпругата му са заловени и изведени от страната след атаката ни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро е бил заловен, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Дим се издига в близост до военната зона Форт Тиуна по време на пълно затъмнение след експлозии СНИМКА: Ройтерс

Мадуро е бил заловен заедно със съпругата му, а после двамата са били изведени от страната, поясни още Тръмп, цитиран от Ройтерс и от Франс прес. Хеликоптери прелитат над димните облаци, издигащи се от експлозиите в Каракас СНИМКА: Ройтерс

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че САЩ са нанесли във Венецуела удар и по сградата на венецуелския парламент в столицата Каракас, предадоха световните агенции, позовавайки се на публикация на държавния глава в социалната платформа "Екс". Дим се издига след експлозии в Каракас, Венецуела СНИМКА: Ройтерс

След като първо тази сутрин в столицата Каракас се чуха експлозии, правителството на Венецуела обвини САЩ в "много сериозна военна агресия" обявявайки, че са нападнати мирни граждани и цивилна инфраструктура. Според твърденията на венецуелските управляващи са нанесени удари и в щатите Миранда, Арагауа и Ла Гуайра. Президентът Николас Мадуро обяви извънредно положение във Венецуела. Дим се издига след експлозии в Каракас, Венецуела СНИМКА: Ройтерс

"Дворецът на федералната законодателна власт е подложен на бомбардировка", написа Петро в "Екс". Той призова Съвета за сигурност на ООН да излезе с позиция относно легитимността на агресията срещу Венецуела. "Нужно е незабавно да се състои заседание на Съвета за сигурност на ООН, на който Колумбия стана член. Той трябва да установи законността на агресията против Венецуела", отбеляза колумбийският президент в "Екс".

"В момента бомбардират Каракас. Обявена е тревога за целия свят: нападнаха Венецуела", подчерта той. Петро допълни, че в колумбийския град Кукута е създаден оперативен щаб за контрол над ситуацията на границата с Венецуела.

Президентът на Куба Мигел Диас-Канел на свой ред призова международната общност за спешна реакция.

"Осъждаме престъпното нападение на САЩ срещу Венецуела и изискваме спешна реакция от страна на международната общност", написа в "Екс" Диас-Канел. Той нарече действията на Вашингтон "държавен тероризъм срещу храбрия венецуелски народ и срещу нашата Америка".

"Турция е на страната на Венецуела и на нейния президент", заяви междувременно главният съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган - Джемил Ертем, също в "Екс".

"Ние сме на страната на Венецуела и на президента Мадуро. Този бандитизъм не трябва да остане безнаказан", написа Ертем.

Иран, който поддържа тесни отношения с Венецуела, осъди също твърдо „американската военна атака" срещу тази страна, предадоха световните агенции.

"Иранското министерство на външните работи твърдо осъжда американската военна атака срещу Венецуела и крещящото нарушение на националния суверенитет и на териториалната цялост на страната", се казва в изявление на ведомството, което също така дефинира действията на САЩ като „незаконна агресия".

Американската администрация не е коментирала все още официално случващото се във Венецуела.