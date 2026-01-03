Банкер спасил живота на 10 младежи, блокирани в горящия бар в Кран Монтана

Банкер е спасил десет младежи от огнения ад в швейцарския ски курорт, като разбил авариен изход, след като дъщеря му се обадила с молба за помощ, съобщава "Дейли мейл".

55-годишният Паоло Камполо се втурнал незабавно от дома си в Кран Монтана към бара Le Constellation, където разбил странична врата, за да позволи на паникьосаните купонджии да спасят живота си, докато сградата се изпълвала с пламъци и дим за секунди.

Най-малко 40 души загинаха, а други 119 бяха ранени, 80 от които критично, след като опустошителен пожар обхвана мазето на препълнения клуб, където се провеждаха новогодишни тържества.

Камполо, който е швейцарско-италиански финансов анализатор, се отправил към мястото на инцидента, след като разстроената му дъщеря му се обадила, за да му каже, че гаджето й и приятелите й са били затворени вътре, докато тя чака да влезе.

Тъй като главният вход бил блокиран от хора, които се тълпяли, за да избягат, той намерил врата отстрани и я отворил със сила.

Говорейки от болничното си легло, където се лекува от вдишване на дим, героичният баща си спомня ужасяващата сцена, която се разкривала зад вратата.

Той разказа пред италианския вестник Il Messaggero: „Наоколо имаше няколко тела. Живи, но изгорени. Някои в съзнание, други не. Те молеха за помощ на няколко езика. Бяха много млади".