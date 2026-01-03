САЩ рязко са засилили военното си присъствие в Карибско море в последните месеци с хиляди военнослужещи и над 10 бойни кораба, информира американската телевизия Си Ен Ен в контекста на днешните бомбардировки във Венецуела, след които правителството на президента Николас Мадуро обвини Вашингтон в "много сериозна военна агресия".

Част от този арсенал е бил използван за унищожаването на най-малко 36 плавателни съда, уличени в трафик на наркотици. Сто и петнайсет души са убити при атаките - част от кампанията срещу наркотрафика от Южна Америка, наречена Обща мисия "Южно копие", предава БТА.

Според информация на Си Ен Ен към средата на декември в Карибите се е разположила ударната група на самолетоносача "Джералд Форд", която включва и ракетните разрушители от клас "Арли Бърк" - "Меън", "Бейнбридж" и "Чърчил", както и десантната група "Иво Джима" и 22-ри експедиционен отряд на морската пехота. Броят на морските пехотинци и на моряците се оценява на общо над 4500 души.

Американски сили са били съсредоточени и в Пуерто Рико. Там са кацнали и 10 изтребителя Ф-35 и най-малко три дрона Ем Кю 9 Рийпър.