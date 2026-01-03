ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС за кончината на Пената: Изключително тъжен ден...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22017233 www.24chasa.bg

Вицепрезидентката на Венецуела поиска доказателства, че Мадуро и жена му са живи

5380
Президентът на Венецуела Николас Мадуро Снимка: Архив "24 часа"

Венецуелското правителство не знае къде се намира президента на Венецуела Николас Мадуро, това заяви венецуелската вицепрезиденткта Делси Родригес, цитирана от световните агенции.

Тя поиска незабавно доказателства, че Мадуро е жив и неговата съпруга Силия Флорес също е жива.

По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в пост „Трут соушъл", че след успешен мащабен удар по Венецуела Мадуро и неговата съпруга са били заловени и изведени от страната със самолет и че ще даде повече подробности на пресконференция по-късно днес, предава БТА.

Американски официални представители казаха, че Мадуро и жена му са били заловени чрез операция на американските специални сили.

Президентът на Венецуела Николас Мадуро

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)