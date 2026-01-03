Вицепрезидентката на Венецуела поиска доказателства, че Мадуро и жена му са живи

Венецуелското правителство не знае къде се намира президента на Венецуела Николас Мадуро, това заяви венецуелската вицепрезиденткта Делси Родригес, цитирана от световните агенции.
Тя поиска незабавно доказателства, че Мадуро е жив и неговата съпруга Силия Флорес също е жива.
По-рано днес президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в пост „Трут соушъл", че след успешен мащабен удар по Венецуела Мадуро и неговата съпруга са били заловени и изведени от страната със самолет и че ще даде повече подробности на пресконференция по-късно днес, предава БТА.
Американски официални представители казаха, че Мадуро и жена му са били заловени чрез операция на американските специални сили.