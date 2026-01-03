Русия: Венецуела трябва да определя съдбата си без външна намеса

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Венецуела трябва да определя съдбата си без външна намеса, заяви външното министерство на Русия, цитирано от ТАСС. Изявлението е във връзка със събитията във Венецуела, предава БТА.

„На Венецуела трябва да бъде гарантирано правото сама да определя съдбата си, без каквато и да било деструктивна външна намеса", се казва в текста.

„Латинска Америка трябва да остане зона на мир, за каквато се провъзгласи през 2014 г. А на Венецуела трябва да бъде гарантирано правото самостоятелно да определя съдбата си, без каквато и да е деструктивна, още повече военна, външна намеса", подчертават ведомството.

Претекстите на Вашингтон за оправдаване на въоръжената агресия срещу Венецуела са несъстоятелни, се казва още в изявлението

„Идеологизираната неприязън надделя над деловия прагматизъм и готовността за изграждане на отношения на доверие и предсказуемост", се допълва в документа.

„Тази сутрин САЩ извършиха акт на въоръжена агресия срещу Венецуела. Това предизвиква дълбока загриженост и осъждане", посочват още от дипломатическото ведомство.

Русия поддържа постоянен контакт с венецуелските власти, се казва в изявление на руската дипломация.