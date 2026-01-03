Идентифицираха телата на четирима от загиналите в огнения ад в Кран Монтана

Първите четири жертви на пожара в бара в швейцарския курорт Кран Монтана са идентифицирани като две жени на 16 и 21 години и двама мъже на 16 и 18 години, съобщи "Дейли Мейл".

Четиримата са първите жертви, идентифицирани от полицията след пожара в новогодишната нощ в бар Le Constellation, намиращ се в алпийския град Кран-Монтана, при който загинаха най-малко 40 души, а 119 бяха ранени.

По-подробна информация, включително имената им, все още не е оповестена, но полицията съобщи, че телата им вече са предадени на семействата им, пише "Дейли мейл".

Повечето от ранените, много от които в тежко състояние, са пострадали, когато пожарът е обхванал препълнения бар в ранните часове на четвъртък.

Властите смятат, че фойерверките, които са изстреляни нагоре, са запалили пожара, когато са се доближили прекалено до тавана на бара.

Много подозрения вече са насочени към акустичната изолация от пяна с вдлъбнатини, която покривала тавана на бара и изглежда е пламнала от фойерверк, държан над бутилка шампанско, след което се е разпространил с ужасяваща сила.

49-годишният Жак Морети и 40-годишната му съпруга Джесика, френското семейство, което е собственик на бара, може да бъдат обвинени в непредумишлено убийство във връзка с трагедията, ако се установи, че са нарушили стандартите за безопасност или противопожарните мерки, заявиха швейцарските власти.

Семейство Морети, което за първи път се изказа публично в петък, настоя, че всички закони и правила са били спазени и заяви, че барът е бил проверяван от инспектори по безопасността три пъти през последните 10 години.

„Всичко беше направено според правилата. Не можем нито да спим, нито да ядем. Не се чувстваме добре", заяви 49-годишният Жак Морети пред вестник La Tribune de Genève.

Той отрече информациите, че стълбите, водещи от мазето, където е започнал пожарът, до главния изход, са били твърде тесни или че в обзавеждането и шумоизолиращата пяна на тавана са били използвани невъзпламеними материали.

„Ще направим всичко по силите си, за да помогнем за изясняване на причините. Правим всичко, което е по силите ни. Нашите адвокати също са ангажирани", посочи още Морети.