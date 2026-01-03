ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия каза, че е превзела още едно населено място в украинската Донецка област

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че неговите сили са превзели още едно населено място в украинската Донецка област - Бондарне. Снимка: снимка пиксабей

Министерството на отбраната на Русия обяви днес, че неговите сили са превзели още едно населено място в украинската Донецка област - Бондарне (Бондарное на руски език), предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Подразделения на Южната войскова групировка освободиха населения пункт Борнадрное след активни действия", се казва в съобщението на ведомството, цитирано от ТАСС. Бондарне се намира югоизточно от Славянск и източно от Краматорск.

Публикуван вчера анализ на Франс прес, базиран на данни на американския Институт за изследване на войната (ИИС), показа, че през изминалата година руските сили са постигнали в Украйна най-големия си напредък, като се изключи този през първата година на войната - 2022-а.

Войските на Москва са превзели през 2025 г. над 5600 кв. км територия, което е повече спрямо 2024 и 2023 г., взети заедно, посочи АФП. Тези 5600 кв. км представляват 0,94% от площта на Украйна.

