ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС за кончината на Пената: Изключително тъжен ден...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22017420 www.24chasa.bg

Сърбия обяви търг за изграждането на петролопровод до Унгария за внос на руски нефт

1032
Петролопровод СНИМКА: АРХИВ

Сръбската държавна компания „Транснафта Панчево" официално обяви търг за изграждането на сръбския участък от планирания петролопровод между Унгария и Сърбия, съобщи регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА.

Както уточнява икономическият портал „еКарпия" сръбският участък е от границата с Унгария до Нови Сад, а търгът включва както строителните дейности, така и техническия надзор на обекта.

В тръжната документация се посочва, че трансграничният петролопровод е национален приоритет за Сърбия и има за цел да диверсифицира трасетата за внос на петрол и да осигури по-надеждни доставки за вътрешния пазар, защото в момента единственият маршрут за внос е през Хърватия по петролопровода JANAF.

Новият петролопровод ще позволи на Сърбия да получава суров петрол през Унгария от петролопровода „Дружба" (от Русия – б.ред.), се казва в съобщението.

Сръбският участък има дължина от 113 км и ще бъде изграден изцяло подземно. Очаква се годишният му капацитет да бъде 5,5 милиона тона.

В тръжната документация не е посочена договорна цена, но според по-ранни оценки сръбският участък ще струва до 157 млн. евро.

Крайният срок за подаване на оферти е 5 февруари.

Петролопровод СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)