Колумбия разпореди разполагане на военни по границата с Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че е наредил разполагането на военни по границата с Венецуела след въздушните удари, нанесени от САЩ срещу съседната на Колумбия страна, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Петро посочи в публикация в „Екс", че е разпоредил „разполагането на силите за обществена сигурност" по границата с Венецуела, където действат различни незаконни въоръжени групировки, финансирани от наркотрафика.

В поредица от съобщения той уточни, че е предприел мерки за „запазване на стабилността по границата".

Петро не спомена в поста си за ареста и извеждането от страната на венецуелския си колега Николас Мадуро, когото досега защитаваше срещу американския президент Доналд Тръмп.

По-рано днес Петро определи бомбардировките по Венецуела като „агресия срещу суверенитета" на Латинска Америка и заяви, че те ще доведат до хуманитарна криза.

Петро поиска и незабавно свикване на заседание на Организацията на американските държави (ОАД) и на Съвета за сигурност на ООН, за да се произнесат те по международната законност на тази „агресия" срещу съседната страна.

Колумбия разполага през тази година с място на непостоянен член в Съвета за сигурност на ООН.

Левият президент беше сред най-острите критици на военното разполагане, разпоредено от Тръмп в Карибския регион през последните месеци, което официално е насочено срещу наркотрафика.

Министърът на отбраната на Колумбия Педро Арнуфло Санчес от своя страна заяви, че са били активирани „всички способности", за да се предотврати „всякакъв опит за терористично нападение" по границата от държавата от страна на незаконни въоръжени групировки, като партизанската организация Национална освободителна армия.

По границата между Колумбия и Венецуела действат различни групи и според анализатори те се придвижват на венецуелска територия с мълчаливото съгласие на венецуелската армия.

В рамките на плана си за борба с наркотрафика Доналд Тръмп наскоро заяви, че не изключва удари по лаборатории за производство на наркотици в Колумбия - нещо, което Петро определи като заплаха за инвазия.