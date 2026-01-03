ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

БФС за кончината на Пената: Изключително тъжен ден...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22017725 www.24chasa.bg

Иран няма да се даде на врага, обяви аятолах Хаменей по адрес на САЩ

700
Аятолах Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

Върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, заяви днес, очевидно отговаряйки на предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп за американска намеса, че Иран "няма да се даде на врага", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"С волята и милостта на Аллах ще поставим врага на колене", обяви аятолахът.

Тръмп предупреди в понеделник, че ако Иран "продължава да убива" мирни протестиращи, САЩ "ще се притекат на помощ".

По отношение на исканията на демонстрантите, организирали шествия заради влошаващата се икономическа ситуация в страната, върховният лидер заяви, че те са "справедливи", предаде Франс прес. В същото време обаче Хаменей посочи, че "бунтовниците" трябва да бъдат "поставени на мястото им".

"Властите в страната признават това, президентът и други високопоставени служители работят за разрешаването на този проблем", отбеляза аятолахът, визирайки тежкото икономическо положение.

"Търговците протестират срещу тази ситуация и това е напълно оправдано. Водим диалог с протестиращите, но е безсмислено да водим диалог с бунтовниците. Те трябва да бъдат поставени на мястото им", заключи върховният лидер, цитиран от АФП.

Аятолах Али Хаменей Снимка: Екс/@khamenei_ir

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)