Иран няма да се даде на врага, обяви аятолах Хаменей по адрес на САЩ

Върховният лидер на Иран - аятолах Али Хаменей, заяви днес, очевидно отговаряйки на предупреждението на президента на САЩ Доналд Тръмп за американска намеса, че Иран "няма да се даде на врага", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"С волята и милостта на Аллах ще поставим врага на колене", обяви аятолахът.

Тръмп предупреди в понеделник, че ако Иран "продължава да убива" мирни протестиращи, САЩ "ще се притекат на помощ".

По отношение на исканията на демонстрантите, организирали шествия заради влошаващата се икономическа ситуация в страната, върховният лидер заяви, че те са "справедливи", предаде Франс прес. В същото време обаче Хаменей посочи, че "бунтовниците" трябва да бъдат "поставени на мястото им".

"Властите в страната признават това, президентът и други високопоставени служители работят за разрешаването на този проблем", отбеляза аятолахът, визирайки тежкото икономическо положение.

"Търговците протестират срещу тази ситуация и това е напълно оправдано. Водим диалог с протестиращите, но е безсмислено да водим диалог с бунтовниците. Те трябва да бъдат поставени на мястото им", заключи върховният лидер, цитиран от АФП.