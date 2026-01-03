Кой е Николас Мадуро

Във връзка със ситуацията във Венецуела Ройтерс представя портрет на Николас Мадуро, за когото президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано днес, че е бил заловен от американските сили. Тръмп, чиято администрация обвинява Мадуро в ръководене на наркокартели и други престъпления, в продължение на месеци оказваше натиск върху Мадуро напусне поста си, предава БТА.

Мадуро е роден в семейство от работническата класа на 23 ноември 1962 г. Той е син на профсъюзен лидер. Работил е като шофьор на автобус по времето, когато армейският офицер Уго Чавес оглавява неуспешен опит за преврат през 1992 г.

Мадуро води кампания за освобождаването на Чавес от затвора и се превръща в пламенен поддръжник на неговата лява политическа програма. Печели място в парламента след избирането на Чавес за държавен глава през 1998 г.

Издига се до председател на Националното събрание, а след това и до министър на външните работи, като обикаля света, за да изгражда международни съюзи чрез програми за помощ, финансирани от петролни приходи.

Президентът на Венецуела Уго Чавес го посочва като свой избран наследник и след смъртта му Мадуро е избран действително за държавен глава през 2013 г.

По време на управлението му страната преживява драматичен икономически срив, белязан от хиперинфлация и хроничен недостиг на стоки. Управлението на Мадуро става известно с предполагаемо манипулирани избори, недостиг на храни и нарушения на човешките права, включително сурови репресии срещу протести през 2014 и 2017 г. Милиони венецуелци емигрират в чужбина.

Неговото правителство е подложено на строги санкции от страна на САЩ и други държави. През 2020 г. Вашингтон повдига срещу него обвинения за корупция и други престъпления, които Мадуро отхвърля.

През януари 2025 г. Мадуро положи клетва за трети мандат след изборите през 2024 г., които бяха широко осъдени от международни наблюдатели и опозицията като фалшифицирани. Хиляди хора, протестирали срещу обявената от правителството победа, бяха вкарани тогава в затвора.

Мисия на ООН за установяване на фактите миналия месец обяви, че Боливарската национална гвардия е извършвала сериозни нарушения на човешките права и престъпления срещу човечеството в продължение на повече от десетилетие, насочени срещу политически опоненти, често безнаказано.

Репресивните мерки на управление на Мадуро бяха допълнително откроени с присъждането на Нобеловата награда за мир за 2025 г. на венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо, която властите в Каракас не допуснаха да се яви на президентските избори през 2024 г.