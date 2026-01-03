Мадрид предлага да е посредник в кризата между САЩ и Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Испанското правителство предложи днес да изиграе ролята на посредник в кризата между Венецуела и САЩ след американските въздушни удари и обявеното от президента на САЩ Доналд Тръмп залавяне на венецуелския му колега Николас Мадуро, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Испания призовава към деескалация и сдържаност", заяви испанското министерството на външните работи в комюнике, като добави, че „в този контекст то е готово да предложи своите услуги за постигане на мирно и договорено решение на настоящата криза".

В същото време министерството припомни, че Испания „не е признала резултатите от изборите за президент на Венецуела, произведени на 28 юли 2024 г. Тогава според венецуелските власти те бяха спечелени от Николас Мадуро, но този резултат е оспорван от опозицията, която каза, че нейният кандидат Едмундо Гонсалес Урутия е победил. Той след това замина в изгнание именно в Испания, припомня Франс прес.

Външното министерство на Германия заяви, че следи ситуацията във Венецуела с голямо безпокойство, предаде Ройтерс. Берлин е в тесен контакт с германското посолство в Каракас.

Италианският външен министър Антонио Таяни също обяви, че Рим следи развитието на ситуацията във Венецуела, като е насочил по-специално вниманието си върху италианската общност в тази страна, предадоха АНСА и Ройтерс.

Според данни на посолството на Италия в Каракас във Венецуела има около 160 000 италианци, повечето от които са с двойно гражданство.

Внимателно следи развитието във Венецуела и премиерката на Италия Джорджа Мелони, каза Таяни.

Белгийският заместник премиер и министър на външните работи Максим Прево заяви, че Белгия се координира с европейски партньори във връзка със ситуацията във Венецуела, която наблюдава внимателно, предаде Ройтерс.