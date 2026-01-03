Проучване: Норвегия е най-добра в Европа за преместване на семейството през 2026 г.

Ново проучване разкрива най-добрите европейски страни, в които можете да преместите семейството си през 2026 г.

Норвегия заема първото място, като 94,06% от населението твърди, че е щастливо, 94,3% се доверяват на правителството на страната. Имат нисък процент на детска смъртност от 1,31 на 100 000 живородени деца.

Проучването е на експерти от компанията Umzug-365, които са анализирали 20 различни фактора, които влияят върху качеството на живот при отглеждане на семейство във всяка европейска страна, включително достъп до здравеопазване, среден доход, нива на престъпност и качество на образованието. Използвайки данни за тези фактори, те изчислили индексен резултат за всяка страна и тези с най-високи резултати са определени като най-добрите страни за отглеждане на семейство.

Норвегия беше обявена за най-добрата европейска страна за отглеждане на семейство с резултат 71,73 от 100. Тук 94,06% от населението съобщава, че е „щастливо", което е с 11% по-високо от средното за Европа от 84,76%. В допълнение към това, 94,3% от хората са съгласни, че се доверяват на правителството на страната, което е с цели 71% по-високо от средното за Европа от 54,99. Коефициентът на майчина смъртност в Норвегия е 1,31 на 100 000 живородени деца, което е с 81% по-ниско от средното за целия континент, което е 6,88 на 100 000 живородени деца.

Финландия е на второ място с индексен резултат от 67,79 от 100. Във Финландия само 5,5% от населението има неадекватни жилища, което е с 42% по-ниско от средното за всички европейски страни в проучването от 9,47%. Страната има и среден самооценен резултат за удовлетвореност от живота от 7,74 от десет.

Швеция е трета с резултат 64,27 от 100. Средният годишен брой отработени часове тук е 1431, което е с 9% по-малко от средното за Европа ниво от 1571. Смъртността под 15-годишна възраст в Швеция е 0,32%, което е с 40% по-ниско от средното за континента ниво от 0,53%.

Швейцария е на четвърто място с резултат 64,02 от 100. Средната продължителност на живота в Швейцария е 83,95 години, което е с 5% по-високо от средната за Европа от 80,5 години. Населението на страната има и среден дневен доход от 80,14 долара, което е със 76% по-високо от средния за Европа от 45,64 долара.

Исландия допълва челната петица с индексен резултат от 63,46 от 100. Въздуха в страната е много чист. Нивото на фини прахови частици е 2.9 (2.5 се отнася до броя на частиците във въздуха, които са по-малки от 2,5 микрометра), със 73% по-ниско от средното за Европа от 10,68. Освен това 95,11% от населението казва, че е „щастливо", което е с 12% по-високо от средното за целия континент.

Обединеното кралство се класира на 19-то място сред всички европейски страни с индексен резултат от 51,01 от 100, нареждайки се точно зад Полша и пред Малта. Средният резултат за удовлетвореност от живота, оценен от самите жители, в Обединеното кралство е 6,73, малко над средното за Европа от 6,52. Средният годишен брой отработени часове тук е 1512, което е с 4% по-ниско от средното за целия континент от 1571. Процентът на завършване на средно образование в Обединеното кралство е 90%. Това е с 5% по-добро от средното за Европа от 86,01.

„Отглеждането на семейство зависи от огромен набор от фактори, свързани с неща като здраве, образование, благополучие, доходи, престъпност и други. Държави като Норвегия, Финландия и Швеция постоянно се класират високо във всяка от тези категории, което ги откроява като идеални места за семеен живот. Много от страните с най-висок рейтинг са в Северна Европа, като пет от десетте държави с най-висок рейтинг се намират тук", коментира говорител на Umzug-365.

„Обединеното кралство се нарежда на 19-то място от 38 държави, включени в проучването. По повечето фактори Обединеното кралство се нарежда близо до средното за Европа, което предполага, че макар да не е най-добрата на континента, все пак предлага на семействата потенциал за добро качество на живот. Има положителни и отрицателни страни във всяка държава, но като цяло Обединеното кралство се представя по-добре от много в Европа и има потенциал да се доближи до високите стандарти, определени от страните с най-висок рейтинг", анализират експертите