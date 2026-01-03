Доналд Тръмп блокира придобиването на активи на „Емкор“ от „ХайФо Корп“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп блокира късно снощо придобиването на активи на базираната в Ню Джърси „Емкор" (Emcore) от страна на основаната в щата Делауеър фотонна компания „ХайФо Корп" (HieFo Corp) на стойност около 3 млн. долара, позовавайки се на съображения, свързани с националната сигурност и Китай, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В заповед, публикувана на страницата на Белия дом, Тръмп посочва, че „ХайФо Корп" е „контролирана от гражданин на Китай" и че обявеното през 2024 г. придобиване на бизнеси на „Емкор" е породило опасения, че компанията може да предприеме действия, които биха застрашили националната сигурност на САЩ.

В документа не се посочва името на лицето, нито се дават допълнителни подробности за мотивите на президента.

„Сделката се забранява", заявява Тръмп и нарежда на „ХайФо Корп" в срок от 180 дни да се освободи от всички интереси и права върху активите на „Емкор", независимо от местонахождението им.

Комитетът за чуждестранни инвестиции е установил риск за националната сигурност при проверката на сделката, съобщи министерството на финансите на САЩ след издаването на заповедта. Какъв е конкретният риск не се уточнява, допълва Ройтерс.

„Емкор", която по време на сделката е била публично търгувана, а по-късно извадена от борсата, съобщи, че „ХайФо Корп" е придобила бизнеса ѝ с чипове и операциите по производство на пластини от индиев фосфид за 2,92 млн. долара.

По данни на „ХайФо Корп" компанията е съоснована от Гензао Джан, бивш вицепрезидент по инженеринг в „Емкор", и Хари Мур, който според профила си в „ЛинкдИн" (LinkedIn) е бил старши директор „Продажби" в „Емкор".