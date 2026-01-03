Кои бяха основните поводи за напрежение между Вашингтон и Каракас напоследък

В последните години между САЩ и Венецуела имаше редица спорове, за които днес Франс прес представя справка, цитирана от БТА.

Демокрация

Вашингтон, както и част от международната общност, не признава социалиста Николас Мадуро за легитимен президент на страната. След потушаването със сила на протестите след президентските избори през 2013 г., на които Мадуро излезе на първо място, САЩ санкционираха няколко високопоставени представители на страната за нарушения на човешките права.

Вашингтон определя и като „нелегитимно" преизбирането на Мадуро през 2018 г. и пред 2024 г.

Между 2019 и 2023 г. Вашингтон, последван от около 60 държави, дори призна опозиционера Хуан Гуайдо за „временен президент" на Венецуела, което доведе до прекъсване на дипломатическите отношения от страна на Каракас.

Обвинения в намеса от страна на Каракас към Вашингтон

Венецуела няколко пъти е обвинявала САЩ в намеса във вътрешните й дела. През 2019 г., след опит за военен бунт, Николас Мадуро заявява, че Вашингтон е поръчал „фашистки преврат". Следващата година венецуелският президент обвини американския си колега Тръмп, че „директно е ръководил опит за военно нахлуване" във Венецуела откъм морето, в който са участвали и двама бивши американски войници. Вашингтон отрече да има каквато и да е връзка с това. „Не на превратите, организирани от ЦРУ", заявява Николас Мадуро през октомври, след като Доналд Тръмп каза, че е одобрил тайни действия на разузнавателната агенция срещу Венецуела.

Американско петролно ембарго

За да задуши икономически страната и да отстрани Мадуро от власт, Вашингтон наложи през 2019 г. ембарго върху венецуелския петрол, което нанесе тежък удар по основите на крехката икономика на Венецуела. Преди ембаргото петролът съставляваше 96% от националните приходи на Венецуела, като три четвърти от тях са идвали от американски клиенти. Сега страната продава петрола си на черния пазар на значително по-ниски цени, включително за Китай. През последните седмици Вашингтон обяви „тотална блокада" на „съдове с петрол под санкции", насочващи се към Венецуела или напускащи страната – което Каракас определи като „грозна заплаха". САЩ задържаха и няколко такива кораба през миналия месец.

Доналд Тръмп прекрати тази година лицензиите, позволяващи на мултинационални компании да работят във Венецуела въпреки санкциите. Компанията „Шеврон" обаче разполага от юли миналата година със специален лиценз за Венецуела.

От 3,5 милиона барела на ден през 2008 г. добивът на петрол във Венецуела спадна под 1 милион барела, според данни на ОПЕК, като причината за това са американските санкции и крахът на минната инфраструктура заради корупция и лошо управление.

Венецуела, която преживя тежка икономическа криза между 2014 и 2021 г., остава в тежка ситуация, за която Мадуро обвинява санкциите на Вашингтон.

Обвинения в наркотрафик

През март 2020 г. Николас Мадуро бе обвинен в САЩ за „наркотероризъм" и Вашингтон предложи 15 милиона долара за информация, която да доведе до ареста му. Тази награда беше увеличена на 25 милиона долара в началото на 2025 г., след като Мадуро беше преизбран за трети мандат, и на 50 милиона през август, преди САЩ да разположат значителни военноморски сили в Карибско море и да нанесат удари срещу предполагаеми наркотрафиканти.

Вашингтон обвинява Мадуро, че ръководи така наречения „Картел на слънцата", чиято съществуване все още не е доказано според много експерти. Мадуро отрича и обвинява САЩ, че искат да се доберат до венецуелския му петрол.

Миграции

Тръмп, превърнал борбата с имиграцията в приоритет на втория си мандат, обвинява Каракас за пристигането на голям брой венецуелски мигранти в САЩ. Той твърди, че Венецуела е „изпратила" към САЩ „стотици хиляди затворници", както и „пациенти от психиатрични болници".

Според ООН около 8 милиона венецуелци – около една четвърт от населението – са напуснали страната поради икономическата и политическа криза от 2014 г., като повечето от тях са отишли в други латиноамерикански държави, но някои от тях са стигнали и до САЩ.

Тръмп премахна статута на временна защита за стотици хиляди венецуелци и през тази година депортира няколко хиляди венецуелци от САЩ.

През пролетта САЩ изпратиха в затвор в Салвадор 252 венецуелци, обвинени без доказателства или процес, че принадлежат към престъпна група. Те прекараха там четири месеца, преди да бъдат репатрирани в Каракас, който заяви, че тези хора са били подложени на насилие в затвора в Салвадор.