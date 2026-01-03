Венецуелската държавна енергийна компания не е пострадала при атаките на САЩ

Производството и рафинирането на петрол на венецуелската държавна енергийна компания PDVSA продължават нормалния си ход, като най-важните ѝ съоръжения не са пострадали от атаките на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Това показва първоначалната оценка, за която информират двама източници, запознати с дейността на компанията.

Съобщава се, че пристанището "Ла Гуайра", близо до столицата Каракас, обаче е „претърпяло сериозни щети". "Ла Гуайра" е едно от най-големите пристанища в страната, което обаче не се използва за дейности, свързани с петрол.