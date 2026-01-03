ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Лудогорец" се събира в Турция за подготовка

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22018160 www.24chasa.bg

Венецуелската държавна енергийна компания не е пострадала при атаките на САЩ

1092
Каракас

Производството и рафинирането на петрол на венецуелската държавна енергийна компания PDVSA продължават нормалния си ход, като най-важните ѝ съоръжения не са пострадали от атаките на САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. Това показва първоначалната оценка, за която информират двама източници, запознати с дейността на компанията.

Съобщава се, че пристанището "Ла Гуайра", близо до столицата Каракас, обаче е „претърпяло сериозни щети". "Ла Гуайра" е едно от най-големите пристанища в страната, което обаче не се използва за дейности, свързани с петрол.

Каракас

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)