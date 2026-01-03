Вътрешният министър на Венецуела заяви, че страната му ще победи

Министърът на вътрешните работи на Венецуела Диосдадо Кабейо, смятан за една от най-влиятелните личности във Венецуела, заяви по венецуелската държавна телевизия днес: „Ние ще победим", предаде Франс прес. Това изказване той направи след американските удари по цели във Венецуела. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви и, че САЩ са заловили президента на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му и че сега двамата са изведени със самолет от страната.

"В края на тези атаки, ние ще победим. Да живее отечеството!", заяви още вътрешният министър. Той подчерта, че това не е първата борба и не е първата битка и че венецуелците са съумели да оцелеят при всякакви обстоятелства.

Слухове, разпространени в социалните мрежи, първо твърдяха, че Кабейо е мъртъв или задържан.

По-рано днес на събитията във Венецуела от венецуелска страна реагираха и вицепрезидентката Делси Родригес и министърът на отбраната Владимир Падрино.