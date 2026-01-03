САЩ: Мадуро трябва да отговаря по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм

Президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да отговаря в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Това заяви в „Екс" американската министърка на правосъдието Пам Бонди, цитирана от световните агенции, предава БТА.

Тя припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били обвинени от федерален съд в Ню Йорк, че са наркотерористични босове и в заговор за внос на кокаин в САЩ. По-рано днес световни агенции припомниха, че тези обвинения са били повдигнати през 2020 г.

Бонди заяви, че "Мадуро и неговата съпруга скоро ще се изправят пред цялата строгост на американското правосъдие, на американска територия, пред американски съдилища".