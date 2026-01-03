Германската полиция публикува снимки на маскирани, обрали банката в Гелзенкирхен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Полицията в западния германски град Гелзенкирхен публикува снимки, направени от охранителни камери, на маскираните крадци, нахлули в банка в града в понеделник, разбивайки и ограбвайки хиляди сейфове, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Изображенията са направени на паркинга в съседство с банката, откъдето извършителите са получили достъп до сградата, съобщи говорител на полицията. На тях се виждат няколко души, носещи черни маски. Един човек носи червени ръкавици, а друг - зелени.

На снимките са показани също така черен автомобил и бял ван за доставки. Полицията смята, че тези превозни средства са били използвани при бягството.

Почти всички 3250 сейфа в банката в Бюер, предградие на Гелзенкирхен, са били разбити, след като крадците са влезли от гаража в помещение за съхранение на архиви и след това са пробили дупка в трезора на банката.

Влизането с взлом е било установено в понеделник сутринта, след като се е задействала противопожарната аларма. Възможно е престъплението да е било извършвано в продължение на дни, тъй като свидетели по-късно съобщават, че са видели мъже с големи чанти на стълбището в гаража миналия уикенд.

Според застрахователите щетите са оценени на около 30 млн. евро, въпреки че общата сума може да е много по-висока. Говорител на банката заяви, че финансовата институция не може да коментира какво е било съдържанието на сейфовете. Банковият клон продължава да бъде затворен.

Полицията съобщи във вторник, че на видеозаписите се вижда голям автомобил с маскирани мъже. Той е имал фалшиви регистрационни номера от Хановер.

Германската полиция каза също така, че разполага с "поток" от следи, но нито една от тях не е окончателна.

"Имаме много следи от много източници", каза говорител на органите на реда.

Все още не са извършвани арести.