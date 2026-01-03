Еврокомисарят по външните работи: Очаква се рязко увеличение на депортациите от ЕС

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Европейската комисия очаква рязко увеличение на депортациите от Европейския съюз през последната година, заяви еврокомисарят по вътрешните работи и миграцията Магнус Брунер, цитиран от ДПА.

"Процентът на депортации се е увеличил от 19% през 2023 г. до 27% през първите три тримесечия на 2025 г. Това означава, че е вероятно тази година да достигнем най-високия процент на депортации от 2019 г. насам", каза Брунер за неделното издание на германския в. "Велт".

Той обаче добави, че това "все още е далеч от достатъчното".

"Трябва да се борим с незаконната миграция на всички фронтове", заяви Брунер. Това включва последователно депортиране на тези, които са загубили правото да останат в ЕС, каза еврокомисарят, както и "бързо отхвърляне на молбите на хора, които имат слаби перспективи за получаване на убежище".

Това изисква и тясно сътрудничество с трети страни с цел да се гарантира, че хората няма да тръгват по опасни миграционни маршрути, каза още той.

Страните членки на ЕС сключиха широкообхватни споразумения по ключови аспекти на миграционната политика в началото на декември в Брюксел, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Наред с други мерки, те се споразумяха да увеличат натиска върху лицата, чиито молби за убежище са били отхвърлени и да направят процедурите по депортиране по-ефективни.

В бъдеще се предвижда и създаването на центрове за връщане на такива лица в трети страни извън ЕС.