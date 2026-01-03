Търговци в Одрин махнаха етикетите с български лев от стоките, замениха ги с евро

При кратка обиколка из Одрин тези дни прави впечатление, че етикетите на стоките, предлагани на пазарите на открито, които най-много се посещават от българските туристи, както и цените в редица ресторанти, са посочени в евро вместо в лева, както беше преди Новата година.

Пазарът на открито Улус е едно от основните места за пазаруване за българите, особено в петъчните дни. В първия петък на Новата година, 2 януари, разплащанията между клиентите и търговците са били основно в евро, посочва ръководителят на Търговската кооперация на пазара Улус Юксел Баръш Аткошан,

„От 1 януари тази година съседна България премина към еврото. Прави впечатление, че българските клиенти, които идват да пазаруват в Одрин, са подготвени. Защото от Нова година насам в града има има голям приток от български клиенти, които пазаруват повече с евро. В петък пазарът и град Одрин преливаха от български туристи. Това е от полза както за одринските търговци, така и за нашата страна. Много българи посрещнаха Нова година в заведенията в Одрин, където се разплащаха с европейската валута", казва той, цитиран от турската информационна агенция Демирйорен хабер ажансъ.

По думите му одринските търговци се въздържат от продажби в левове, както и че за тях няма проблеми в момента на прехода от българския лев към европейската валута.

„Мисля, че българите отдавна са се подготвили добре за този преход, това се вижда много ясно на нашите пазари", допълва той.

Някои одрински търговци обаче са посочили на етикетите цените и в лева, и в евро.

„За нас няма проблем. В момента приемаме и левове, и евро. Но българските граждани след Нова година повече се разплащат с евро, което означава, че няма проблеми и за тях, и че са подготвени за това. Не очакваме, че преходът от лева към еврото ще се отрази негативно на пазаруванията на българите в Одрин, защото цените и в лева, и в евро, дали 30 лева или 15 евро, тук са по-изгодни за тях. Вчера пазаруваха до насита и си тръгнаха с пълни багажи", казва търговец на спортни стоки на сергия на пазара Улус, посочва агенцията.

Някои български туристи обаче се затрудняват от това, че някои търговци приемат разплащане с левове, но други приемат само в евро. Затова не са малко тези, които предпочитали да плащат в турски лири.

По информация на агенция Анка обменните бюра в Одрин в края на миналата година премахнали надписите на лева от дигиталните екрани с обяви за валутните курсове за деня. Въпреки това обаче обменните бюра продължавали да обменят левове за турски лири.