Турция маха задължителната виза за китайците

Турция едностранно отмени изискването за виза за китайските туристи, които влизат в страната, съобщава „Търкиш минит".

В указ, публикуван в сряда и подписан от турския президент Реджеп Ердоган, се казва, че притежателите на обикновени китайски паспорти ще могат да пътуват безвизово до Турция с цел туризъм и транзитно с престой до 90 дни в рамките на 180-дневен период.

Решението обаче не е реципрочно и турските граждани, които искат да пътуват до Китай, все още се нуждаят от виза.

Посолството на Китай в Анкара приветства решението и заяви, че то ще задълбочи човешкия обмен и ще засили двустранните отношения.

Отмяната на визите от Турция има за цел страната да привлече повече посетители от Китай. Според турски представители целта е броят на китайските туристи да достигне 1 милион годишно, като този брой може да бъде удвоен в средносрочен план, пише БТА.

Според турското Министерство на културата и туризма през 2024 г. Турция е била посетена от 409 700 китайски туристи при 248 100 през 2023 г. Ръстът от 65,1 процента прави китайците най-бързо нарастващият източник на чуждестранни посетители в Турция.