9,5% от населението на Япония са чужденци между 20 и 29 г., канят още 426 хиляди за работници

Чуждестранните жители на възраст между 20 и 29 години в Япония съставляват 9,5 на сто от всички млади хора в страната през 2025 година, показва анализ на правителствени данни, съобщи Киодо. Това е повече от двоен ръст в сравнение с 4,1 на сто през 2015 година.

В същото време, броят на японците в тази възрастова група намалява с 1,03 милиона души, достигайки 11,64 милиона през 2025 година, докато броят на чуждестранните жители на възраст между 20 и 29 години се увеличава с 680 000, достигащ общо 1,22 милиона души.

Ръстът на чуждестранните жители в Япония е значителен, особено на фона на демографския срив в страната, където населението застарява и намалява. Чуждестранните жители започват да играят все по-важна роля не само в трудовия пазар, но и в социалното осигуряване, като допринасят за стабилността на системата, която се сблъсква с нарастващите разходи за възрастни хора, допълва Киодо.

Правителството на Япония вече е представило проект за прием на около 426 000 чуждестранни работници в периода 2027-2028, като част от усилията да се компенсира недостигът на работна ръка в страната.

По региони, префектурата Гунма отчита най-високото ниво на чуждестранни жители в тази възрастова група, като те съставляват 14,1 на сто от всички млади хора. Следват я Гифу и Ибараки, докато Токио, Осака и Киото също надминават 10 на сто чуждестранни жители в тази възрастова категория.

Според данните на японските власти, най-голямото чуждестранно население в Япония е от Китай с около 900 000 души, следвано от Виетнам с около 660 000 души. Тези две националности представляват най-голямата част от чуждестранните жители в страната, пише БТА.