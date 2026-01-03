Командирът на пожарната в Серес е намерен мъртъв в пропаст на Беласица

Тялото, намерено в планина Беласица, принадлежи на изчезналия командир на пожарната служба в Серес Константинос Гинис. Локализирано е от дрон в труднодостъпна пропаст на голяма надморска височина в планината.

Поради изключително тежкия терен и лошите метеорологични условия, извличането на тялото е отнело време, но по-късно е потвърдено, че става въпрос за 45-годишния офицер.

Според източници тялото е в процес на разлагане, а колата му също е открита наблизо. Полицията е изпратила снимка на съпругата му и тя е разпознала дрехите му.

Командирът беше обявен за изчезнал на 31 декември 2025 г., след като бе отишъл на поход в планината в района на Ливадия. В мащабната спасителна акция се включиха екипи на пожарната от Серес, Солун и Родопите, специализирани екипи на ЕМАК (Специално звено за реагиране при бедствия), планински спасители, както и дронове и следови кучета.