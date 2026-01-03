ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джей Ди Ванс: Венецуела игнорира няколко предложения за споразумение

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс Снимка: X/ @RedEaglePatriot

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че Венецуела е игнорирала няколко предложения от страна на САЩ за постигане на споразумение, съобщи Франс прес.

Доналд Тръмп е предложил на Николас Мадуро "няколко изхода", но "трафикът на наркотици трябва да престане, а откраднатият петрол трябва да бъде върна на САЩ", написа той Ванс в „Екс".

"Не можете да избегнете правосъдието за трафик на наркотици в САЩ, само защото живеете в дворец в Каракас", добави американският вицепрезидент, цитиран от БТА.

