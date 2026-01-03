Вицепрезидентката на Венецуела се оказа в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Венецуелската вицепрезидентка Делси Родригес е в Русия, съобщи Ройтерс, като се позова на представители на най-близкото ѝ обкръжение, запознати с нейните движения. Новината идва, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че президентът Николас Мадуро е бил заловен от въоръжените сили на САЩ след атака срещу страната.

Нейният брат Хорхе Родригес, който е председател на Националното събрание (парламента), все още е в Каракас, съобщиха запознати с местонахождението му лица, цитирани от БТА.

Делси Родригес отправи аудио обръщение по венецуелската държавна телевизия по-рано днес, като призова за доказателства, че Мадуро и съпругата му Силия са живи, докато Хорхе Родригес не се е появявал публично след нападението.