Трагедия с двама българи на Халкидики, единият е загинал

Трагичен край с български граждани в Гърция с един смъртен случай в устието на река Струма.

Любителска лодка с двама рибари се е преобърнала, докато се е приближавала към пристанището на Орфанския залив.

Силни южни ветрове преобърнали лодката в изключително плитки води (едва 1,5 метра дълбочина), докато рибарите се опитвали да се приберат към пристанището. Един от тях е изваден мъртъв от водолази на брега, а вторият е в съзнание, с хипотермия.

Двамата души на лодката са българи.

В акцията са участвали кораби на бреговата охрана, водолази и хеликоптер Super Puma. Издирването е било мащабно поради първоначални опасения, че на борда може да е имало и трети човек.

Оцелелият е под лекарско наблюдение в Офринио, а тялото на загиналия българин е транспортирано до Ставрос, Халкидики.