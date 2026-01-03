ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Владимир Зографски мина квалификацията в Инсбрук, ...

Трагедия с двама българи на Халкидики, единият е загинал

Бойка Атанасова, Атина

Любителска лодка с двама рибари българи се преобърна на Халкидики. Снимка Архив

Трагичен край с български граждани в Гърция с един смъртен случай в устието на река Струма.

Любителска лодка с двама рибари се е преобърнала, докато се е приближавала към пристанището на Орфанския залив.

Силни южни ветрове преобърнали лодката в изключително плитки води (едва 1,5 метра дълбочина), докато рибарите се опитвали да се приберат към пристанището. Един от тях е изваден мъртъв от водолази на брега, а вторият е в съзнание, с хипотермия.

Двамата души на лодката са българи.

В акцията са участвали кораби на бреговата охрана, водолази и хеликоптер Super Puma. Издирването е било мащабно поради първоначални опасения, че на борда може да е имало и трети човек.

Оцелелият е под лекарско наблюдение в Офринио, а тялото на загиналия българин е транспортирано до Ставрос, Халкидики.

