Тръмп след залавянето на Мадуро: САЩ ще управляват Венецуела, докато не се осъществи безопасен преход (Видео)

Очаква се венецуелският президент да се яви във федералния съд в Ню Йорк в още в понеделник - обвинен е в наркотероризъм

"Днес САЩ извършиха невероятна военна операция в столицата на Венецуела и заловиха диктатора Николас Мадуро. Това беше една от най-зашеметяващите атаки, една от най-ефективните и мощни демонстрации на американската военна мощ и компетентност в американската история", заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп след специалната военна операция във Венецуела, при която в събота бяха заловени президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес.

Тръмп качи снимка на Мадуро на борда на USS Iwo Jima по път за Ню Йорк. ИЗТОЧНИК: Donald Trump, Truth Social

"Никоя нация в света не би могла да постигне това, което Америка постигна за толкова кратък период от време. Всички военни възможности на Венецуела бяха обезсилени, тъй като мъжете и жените от нашата армия, работещи с американските правоохранителни органи, успешно заловиха Мадуро посред нощ", допълни Тръмп.

Президентът допълни, че сега САЩ ще "управляват" Венецуела, докато не се осъществи "правилен преход". "Ще управляваме страната, докато не можем да осъществим безопасен, правилен и разумен преход".

Тръмп похвали американските военни, като отбеляза, че „въздух, суша и море бяха използвани за започване на зрелищна атака, каквато хората не са виждали от Втората световна война насам".

Той каза, че целта на нападението срещу "силно укрепената военна крепост в сърцето на Каракас" е била "да се изправи пред правосъдието диктаторът Николас Мадуро".

Тръмп по време на брифинга след залавянето на Мадуро заедно с министърът на отбраната Пит Хегсет, държавният секретар на САЩ Марко Рубио и ген. Дан Кейн. СНИМКА: РОЙТЕРС

Американският президент разкри още, че "светлините на Каракас до голяма степен са били изключени поради определен експертен опит, който имаме" по време на военната операция.

"Беше тъмно и беше смъртоносно", отбеляза Тръмп и продължи да хвали операцията на "Делта форс": "Ако бяхте видели това, което аз видях, щяхте да бъдете много впечатлени. Не съм сигурен, че някога ще имате възможност да го видите, но беше невероятно нещо за гледане".

"Нито един американски военнослужещ не е убит и нито една американска техника не е загубена", каза още републиканеца. Тръмп добави, че САЩ са "готови да организират втора и много по-мащабна атака, ако се наложи".

Въоръжените сили всъщност са предположили, че ще е необходима втора вълна, добави той, но първата атака "беше толкова успешна, че вероятно не е нужно да правим втора".

"Но сме готови да направим втора много по-голяма", уточни той.

Тръмп заяви още, че лидерството на Мадуро е "едновременно ужасно и спиращо дъха".

"Искаме мир, свобода и справедливост за великия народ на Венецуела, включително и за много от венецуелците, които сега живеят в САЩ и искат да се върнат в страната си, това е тяхната родина", каза американският президент.

"Не можем да рискуваме някой друг да завземе Венецуела, ако не мисли за доброто на венецуелския народ. Няма да позволим това да се случи. Сега сме там... ще останем, докато не настъпи истински преход", обясни той.

А след това заговори за огромните петролни резерви на Венецуела: "Ще накараме нашите много големи американски петролни компании - най-големите в света, да влязат, да похарчат милиарди долари, да поправят силно повредената петролна инфраструктура, и да започнат да печелят пари за страната".

Тръмп изброи и това, което според него са грешките на венецуелския президент: "Мадуро никога повече няма да може да заплашва американски гражданин или когото и да било от Венецуела. Вече няма да има заплахи".

Тръмп смята, че правителството на Николас Мадуро е "изпразнило затворите и изпрати най-лошите и най-жестоки чудовища в САЩ, за да крадат американски животи".

"Те бяха наркодилъри. Те бяха наркобосове. Изпращаха всички лоши хора в САЩ, но вече не", категоричен е Тръмп.

Републиканецът повтори твърденията си, че Венецуела е "крала" американски петрол, тъй като американският бизнес, поне според него, е изградил петролната индустрия на страната.

"Всички тези действия бяха грубо нарушение на основните принципи на американската външна политика, датиращи от повече от два века... чак до доктрината Монро", обясни Тръмп.

"Съгласно новата ни стратегия за национална сигурност американското господство в Западното полукълбо никога повече няма да бъде поставяно под въпрос", отбеляза още лидерът на САЩ.

И допълни: "Ние утвърждаваме отново американската мощ по много мощен начин в нашия роден регион".

В края на обръщението си Тръмп посочи: "Диктаторът и терорист Мадуро най-накрая си отиде и венецуелският народ е свободен. Те са отново свободни. Мина много време за тях, но са свободни".

"Америка е по-безопасна нация тази сутрин... а Западното полукълбо в момента е много по-безопасно място".

След него думата взеха шефът на Пентагона Пийт Хегсет и ген. Дан Кейн - председателят на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ.

Хегсет описа операцията като "масивна съвместна военна и полицейска акция, изпълнена безупречно".

Според него Мадуро "имаше своя шанс, точно както Иран имаше своя шанс, но го пропиля".

Ген. Кейн даде малко повече подробности за самата военна операция: "Операцията, известна като "Абсолютна решителност", беше дискретна, прецизна и проведена през най-мрачните часове на 2 януари (местно време) и беше кулминацията на месеци планиране и репетиции - операция, която, честно казано, само военните на САЩ биха могли да предприемат".

Генералът обясни още, че хеликоптерите им - общо над 150, са били под обстрел. Единият е бил ударен, но е останал във въздуха. "Пристигнахме в комплекса на Мадуро в 2,01 ч. местно време в Каракас. Силите за задържане слязоха в комплекса на Мадуро и се движеха със скорост, прецизност и дисциплина към целта си, като изолираха района, за да гарантират безопасността и сигурността на сухопътните сили, докато задържаха обвиняемите лица", обясни той.

Кейн обясни още, че Мадуро и съпругата му "са се предали" и са били задържани, без да има жертви сред американските граждани, въпреки престрелката.

В пресконференцията се включи и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който припомни, че САЩ не признават Николас Мадуро за легитимен президент на Венецуела.

"Николас Мадуро беше обвинен през 2020 г. в САЩ. Той не е легитимният лидер на Венецуела. Първата администрация на Тръмп, администрацията на Байдън, втората администрация на Тръмп - нито една от тези три не го призна", обясни Рубио.

"Той не е признат от Европейския съюз...той е беглец от американското правосъдие с награда от 50 милиона долара", допълни още Рубио.

Според него Мадуро е имал "многобройни възможности да избегне това": "Той получи множество много, много, много щедри оферти, но вместо това избра да се държи като дивак, избра да си играе".

Запитан дали е разговарял с лидерката на опозицията във Венецуела в изгнание Мария Корина Мачадо, Тръмп отговори, че екипа му от Белия дом не е говорил с нея, и допълни: "Мисля, че би било много трудно за нея" да застане начело на Венецуела, тъй като "тя няма подкрепата във Венецуела, тя е много мила жена, но просто няма подкрепата".

Тръмп заяви още, че американската армия е можела да убие Мадуро по време на нощната си операция, ако е било необходимо. "Той се опитваше да влезе на безопасно място изцяло от стомана и не успя да стигне до вратата, защото нашите момчета бяха толкова бързи", уточни президентът.

По-рано днес Тръмп разкри малко подробности за операцията пред "Фокс нюз". По думите му след като Мадуро и първата дама са били хванати в Каракас, те са били отведени с хеликоптер до военния кораб USS Iwo Jima и са отпътували към Ню Йорк. Смята се, че Мадуро може да се яви във федералния съд на Ню Йорк още в понеделник, но информацията към момента остава непотвърдена.

Според "Ню Йорк Таймс" вътрешен информатор на ЦРУ във Венецуела е помогнал за операцията, извършена от елитния отряд "Делта форс", като е дал важна информация за местонахождението на Мадуро.

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди заяви, че Мадуро и Флорес са обвинени в Южния окръг на Ню Йорк. Тя обясни, че венецуелският президент е обвинен в наркотероризъм, конспирация за внос на кокаин, притежание на картечници и разрушителни устройства, заговор за притежаване на картечници и разрушителни устройства срещу САЩ.

Мадуро беше обвинен още през март 2020 г. в наркотероризъм в Южния окръг на Ню Йорк. В Х Бонди обясни: "Скоро те (Мадуро и Флорес) ще се изправят пред пълния гняв на американското правосъдие на американска земя, в американски съдилища". Бонди отправи и благодарности към Тръмп и "смелите военни", които "проведоха невероятната и изключително успешна мисия за залавянето на тези двама предполагаеми международни наркотрафиканти".

Според лидера на управляващата партия във Венецуела Наум Фернандес, Мадуро и съпругата му са били в дома си, който е разположен във военна база, когато са били "отвлечени": "Те (американските военни) извършиха това, което бихме могли да наречем отвличане на президента и първата дама на страната".

Източници на Си Ен Ен потвърдиха, че Мадуро и жена му са били "отвлечени от спалнята си посред нощ, докато са спели". Малко след края на военната операция венецуелското правителство призна, че не знае къде са Мадуро и съпругата му и призова за "незабавни доказателства", с които Вашингтон да уверят, че двамата са живи.

Мачадо, която стана и лауреатка на "Нобел" за мир, приветства по-рано операцията на САЩ: "От днес Николас Мадуро е изправен пред международно правосъдие за ужасяващите престъпления, извършени срещу венецуелци и срещу граждани на много други държави".