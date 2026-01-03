Турция призова към сдържаност след американската военна операция във Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция призовава всички замесени страни да проявят сдържаност след американските удари срещу Венецуела през изминалата нощ, които доведоха до залавянето на президента Николас Мадуро и съпругата му, съобщи „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

В изявление на турското Министерство на външните работи се казва, че то следи внимателно последните развития във Венецуела и призовава всички страни да действат със сдържаност, за да бъдат избегнати негативни последствия за регионалната и международната сигурност.

„Турция отдава значение на стабилността и мира във Венецуела и на благоденствието на венецуелския народ. Ние сме готови да окажем всякакъв конструктивен принос за разрешаването на венецуелската криза в рамките на международното право", се казва в изявлението.

Официалната турска позиция е доста по-сдържана от думите на Джемил Ертем, съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който сутринта написа в Екс, че „Турция е на страната на Венецуела и на нейния президент" и определи американската операция като „бандитизъм".

Турция поддържаше тесни връзки с режима на Николас Мадуро във Венецуела.