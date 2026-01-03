ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Турция призова към сдържаност след американската военна операция във Венецуела

Истанбул, Турция Снимка: pixabay

Турция призовава всички замесени страни да проявят сдържаност след американските удари срещу Венецуела през изминалата нощ, които доведоха до залавянето на президента Николас Мадуро и съпругата му, съобщи „Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

В изявление на турското Министерство на външните работи се казва, че то следи внимателно последните развития във Венецуела и призовава всички страни да действат със сдържаност, за да бъдат избегнати негативни последствия за регионалната и международната сигурност.

„Турция отдава значение на стабилността и мира във Венецуела и на благоденствието на венецуелския народ. Ние сме готови да окажем всякакъв конструктивен принос за разрешаването на венецуелската криза в рамките на международното право", се казва в изявлението.

Официалната турска позиция е доста по-сдържана от думите на Джемил Ертем, съветник на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, който сутринта написа в Екс, че „Турция е на страната на Венецуела и на нейния президент" и определи американската операция като „бандитизъм".

Турция поддържаше тесни връзки с режима на Николас Мадуро във Венецуела.

