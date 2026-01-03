ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22019169 www.24chasa.bg

Тръмп: САЩ ще бъдат много силно ангажирани с венецуелската петролна индустрия

Доналд Тръмп Снимка: Снимка архив

САЩ ще бъдат много силно ангажирани с венецуелската петролна индустрия, заяви американският президент Доналд Тръмп в ефира на телевизия "Фокс нюз", съобщи Ройтерс.

"Имаме най-добрите петролни компании в света, най-големите, най-добрите, и ще бъдем много силно ангажирани", посочи американският лидер.

Тръмп отбеляза, че е гледал "на живо" залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро и че нито един американец не е загинал при операцията, добавя Франс прес, цитирана от БТА.

За "Фокс нюз" Тръмп каза, че в момента Мадуро и съпругата му са на борда на американския военен кораб "Иво Джима" на път за Ню Йорк, където ще бъдат изправени пред съда.

