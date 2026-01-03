ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветници сигурността от държави съюзници на Украй...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22019371 www.24chasa.bg

Китай: Действията на САЩ във Венецуела нарушават международното право

2056
Китай Снимка: Pixabay

Китайското външно министерство осъди американските действия във Венецуела и посочи, че те са в нарушение на международното право, информира Ройтерс.

"Китай е дълбоко шокиран и категорично осъжда използването на сила от САЩ срещу една суверенна страна и използването на сила срещу президента на една държава", пише в изявление на китайското дипломатическо ведомство.

"Китай категорично се противопоставя на това хегемонистично поведение на САЩ, което нарушава международното право, нарушава венецуелския суверенитет и застрашава мира и стабилността в Латинска Америка и Карибския регион", пише още в текста, цитиран от БТА.

"Призоваваме САЩ да спазват международното право и целите и принципите, заложени в Устава на ООН и да престанат да нарушават суверенитета и сигурността на други държави", добавя китайското външно министерство.

Китай Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)