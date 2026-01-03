Китай: Действията на САЩ във Венецуела нарушават международното право

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Китайското външно министерство осъди американските действия във Венецуела и посочи, че те са в нарушение на международното право, информира Ройтерс.

"Китай е дълбоко шокиран и категорично осъжда използването на сила от САЩ срещу една суверенна страна и използването на сила срещу президента на една държава", пише в изявление на китайското дипломатическо ведомство.

"Китай категорично се противопоставя на това хегемонистично поведение на САЩ, което нарушава международното право, нарушава венецуелския суверенитет и застрашава мира и стабилността в Латинска Америка и Карибския регион", пише още в текста, цитиран от БТА.

"Призоваваме САЩ да спазват международното право и целите и принципите, заложени в Устава на ООН и да престанат да нарушават суверенитета и сигурността на други държави", добавя китайското външно министерство.