Шефът на ООН Антонио Гутериш: Действията на САЩ във Венецуела създават опасен прецедент

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от действията на САЩ във Венецуела, които създават "опасен прецедент", каза днес в изявление неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Генералният секретар продължава да подчертава важността на пълното спазване - от всички - на международното право, включително на Устава на ООН", се казва в изявлението.

"Той е дълбоко обезпокоен, че правилата на международното право не са били спазени", заяви говорителят на Гутериш.