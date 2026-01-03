ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съветници сигурността от държави съюзници на Украй...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22019450 www.24chasa.bg

Шефът на ООН Антонио Гутериш: Действията на САЩ във Венецуела създават опасен прецедент

2664
Антонио Гутериш СНИМКА : Архив

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е дълбоко обезпокоен от действията на САЩ във Венецуела, които създават "опасен прецедент", каза днес в изявление неговият говорител Стефан Дюжарик, цитиран от Ройтерс и БТА.

"Генералният секретар продължава да подчертава важността на пълното спазване - от всички - на международното право, включително на Устава на ООН", се казва в изявлението.

"Той е дълбоко обезпокоен, че правилата на международното право не са били спазени", заяви говорителят на Гутериш.

Антонио Гутериш СНИМКА : Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)