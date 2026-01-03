Собствениците на бара в Кран Монтана обвиняеми за убийството на 40-те загинали в пожара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френската двойка ще отговаря за убийство по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и палеж по непредпазливост

Швейцарските власти започнаха криминално разследване срещу френските управители на нощния бар в ски курорта Кран Монтана, където най-малко 40 души загинаха при опустошителен пожар по време на новогодишните тържества, съобщава "Дейли мейл".

Полицията обяви в събота следобед, че в петък вечерта е образувано криминално разследване срещу 49-годишния Жак Морети и 40-годишната му съпруга Джесика.

Двойката, която отвори бар Le Constellation през 2015 г., е обвинена в убийство по непредпазливост, телесна повреда по непредпазливост и палеж по непредпазливост.

Жак Морети се появи публично за първи път в събота, когато беше сниман близо до втория им ресторант Le Vieux Chalet. Той не каза нищо, когато по-късно беше потърсен от вестник „Mail" пред апартамента им в Ленс, близо до Кран-Монтана, където е възникнал пожарът.

На въпроса дали има нещо да сподели на семействата на загиналите и ранените, Морети отговори просто с „не", преди да се качи в "Ягуар"-а си и да потегли.

Огнената стихия, която избухна около 1:30 ч. местно време в четвъртък сутринта, уби най-малко 40 души, а други 119 бяха ранени.

Стефан Ганцер, държавен съветник от Вале, отговарящ за сигурността, каза: „Някой е допуснал грешка, сигурен съм." В интервю за швейцарското радио той каза: „Толкова сериозен пожар в Швейцария, където имаме професионални стандарти и контрол, означава, че нещо се е объркало. Имаше авариен изход, имаше контрол. За мен проблемът не са само свещите, а и таванът."

Полицията идентифицира 4 от жертвите на трагедията по-рано днес - две швейцарски жени на 16 и 21 години и двама швейцареца на 16 и 18 години.

Повече подробности, включително имената им, все още не са разкрити, но полицията на кантон Вале заяви, че телата им са предадени на семействата им, докато продължават усилията за идентифициране на останалите жертви.

Родители на изчезнали младежи отправят отчаяни молби за новини за децата си, тъй като чуждестранните посолства се надпреварват да дирят дали техни граждани са сред засегнатите от една от най-тежките трагедии, сполетели съвременна Швейцария.

Командирът на полицията Фредерик Жислер заяви, че всички с изключение на шест от 119-те ранени са официално идентифицирани, но швейцарските власти все още не са разкрили имената на жертви или ранени.

Сред ранените са 71 швейцарски граждани, 14 французи и 11 италианци, както и граждани на Сърбия, Босна и Херцеговина, Люксембург, Белгия, Португалия и Полша, според Фредерик Жислер, командир на полицията в региона Вале.

Националността на 14 души все още не е ясна

Шестима италианци все още са в неизвестност, а 13 са хоспитализирани, осем французи са в неизвестност, а други девет са сред ранените.

Емануеле Галепини, 17-годишен, беше първата идентифицирана жертва, след като смъртта му беше потвърдена в публикация в Instagram от Италианската федерация по голф в петък. Италианската федерация по голф отдава почит на тийнейджъра като „млад спортист, въплъщаващ страст и автентични ценности".

Италианският тийнейджър, който е живеел в Дубай, е бил член на италианския национален отбор, а най-доброто му класиране е било 2440-то място, и е бил добре познат на младежката и аматьорската голф сцена в ОАЕ, според GolfDigestme.com.

Миналата година той беше сниман с голф легендата Рори Макилрой и беше широко смятан за обещаващ млад талант, състезаващ се редовно в Близкия изток и Европа.

Шарлот Недам, тийнейджърка с британско образование, която преди това е посещавала колежа „Имануел" - частно еврейско училище в Хартфордшир - също е сред изчезналите.