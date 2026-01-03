ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Клаебо продължава да преследва Шифрин

Съветници по сигурността от държави съюзници на Украйна се срещнаха в Киев

Киев СНИМКА: Pixabay

Украинският президент Володимир Зеленски днес се срещна със съветници по въпросите на националната сигурност от 14 държави членки на ЕС и Канада и изрази надежда, че ще има напредък около предоставянето на гаранции за сигурност на страната му, съобщи ДПА.

"Надявам се, че 2026 г. ще бъде годината на мира", заяви главният украински преговарящ Рустем Умеров. Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се включи в днешните консултации чрез видеоконферентна връзка. НАТО и ЕС също бяха представени, каза Умеров.

Ключова тема бяха бъдещите споразумения за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна от страна на САЩ и други западни съюзници. Участниците в форума също така коментираха и въпроса за икономическото развитие и възстановяването на Украйна, отбеляза Умеров. Той добави, че целта на срещата е била да се постигне съгласие по документи за бъдещ мирен договор.

Зеленски обяви, че в понеделник в Киев ще има и заседание на началниците на генералните щабове на съюзниците на Украйна. На следващия ден ще има и среща на върха на т.нар. Коалицията на желаещите в Париж, пише БТА.

