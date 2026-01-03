ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте пленения Мадуро на борда на бойния кораб Иводжима (Видео, снимки)

10792
Венецуелският президент Николас Мадуро КАДЪР: Екс/ @WhiteHouse

Снимки на заловения от САЩ президент на Венецуела Николас Мадуро се появиха в социалната мрежа Х часове след обявяването на новината и след като Вашингтон нанесе удари на Каракас.  

Публикацията на Тръмп в социалната мрежа Truth Social СНИМКА: Екс/ @WhiteHouse
Публикацията на Тръмп в социалната мрежа Truth Social СНИМКА: Екс/ @WhiteHouse

Пръв снимката на венецуелския президент публикува лично американският президент Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Скрийншот от публикацията му качиха и от Белия дом на официалната си страница в X. Към снимката американския президент пише "Николас Мадуро на борда на бойния кораб Иводжима". 

На снимката, която президентът Тръмп публикува в акаунта си в Truth Social, се вижда Мадуро на борда на американския кораб, който към този момент се намира в Карибско море. Изглежда сякаш кадърът е направен от принтирана снимка, тъй като на него може да се види бял кант отстрани, пише Ройтерс. На черната униформа, която носи човекът до венецуелския държавен глава, се виждат буквите DEA (Агенцията за борба с наркотиците на САЩ - бел.ред.).

По-рано американският президент обяви, че служители на агенцията срещу наркотрафика са се включили във военната операция в южноамериканската страна. Засега не е възможно да бъде определена и потвърдена точната локация, тъй като снимката е много изрязана, пише Ройтерс. Посивелите мустаци на Мадуро обаче отговарят на външния му вид от други скорошни негови снимки.

По-рано днес Тръмп разкри малко подробности за операцията пред "Фокс нюз". По думите му след като Мадуро и първата дама са били хванати в Каракас, те са били отведени с хеликоптер до кораба USS Iwo Jima и са отпътували към Ню Йорк. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Венецуелският президент Николас Мадуро КАДЪР: Екс/ @WhiteHouse
Публикацията на Тръмп в социалната мрежа Truth Social СНИМКА: Екс/ @WhiteHouse
Корабът Иводжима

