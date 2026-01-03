Вижте коя е Делси Родригес, вицепрезидентката на Венецуела

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Агенция Ройтерс предоставя някои факти за вицепрезидентката на Венецуела Делси Родригес, която Мадуро някога нарече "тигър" заради твърдата ѝ защита на социалистическото му правителство.

Родригес е родена на 18 май 1969 г. и е дъщеря на левия партизански боец ​​Хорхе Антонио Родригес, който основава революционната партия "Социалистическа лига" през 70-те години на миналия век.

Тя е завършила право в Централния университет на Венецуела и бързо се издига в политическите редици. Между 2013 и 2014 г. тя заема поста министър на комуникациите и информацията. Родригес прилага класически икономически политики за борба с хиперинфлацията.

Родригес, известна като любителка на дизайнерската мода, е министър на външните работи от 2014 до 2017 г., като по това време се опитва да провали среща на търговския блок Меркосур в Буенос Айрес, след което Венецуела е отстранена от групата.

През 2017 г. тя става ръководител на проправителствено Учредително събрание, което разширява правомощията на Мадуро.

Родригес е назначена за вицепрезидентка през юни 2018 г., като Мадуро обявява назначението ѝ в социалната мрежа "Екс", описвайки я като "млада жена, смела, опитна, дъщеря на мъченик, революционерка и изпитана в хиляда битки".

Постовете на Родригес като министър на финансите и на петрола, заемани едновременно с вицепрезидентската длъжност, я превръщат в ключова фигура в управлението на икономиката на Венецуела и ѝ осигуряват голямо влияние върху отслабения частен сектор на страната.

През август 2024 г. Мадуро добавя към портфолиото на Родригес министерството на петрола, като тя е натоварена със задачата да се справя със засилените американски санкции срещу най-важната индустрия на страната.

В аудио обръщение, излъчено днес по държавната телевизия, Родригес призова правителството на САЩ да предостави доказателства, че Мадуро и съпругата му са живи, пише БТА.