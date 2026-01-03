Русия: Единият високоволтов електропровод на Запорожката АЕЦ е бил изключен

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един от двата високоволтови електропровода, доставящи електроенергия на контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна, е бил изключен, съобщи Ройтерс, като се позова на руското ръководство на електроцентралата.

330-киловолтовата линия "Феросплавна-1" е била изключена от защитната система, но електроцентралата е продължила да получава захранване чрез 750-киловолтовата Днепровска линия, написа ръководството на атомната електроцентрала в "Телеграм".

Нивата на радиация остават нормални, се казва още в изявлението.

Международната агенция за атомна енергия съобщи на свой ред в публикация в "Екс", че е била информирана за ситуацията и разследва причината.

Запорожката атомна електроцентрала, която в момента не произвежда електроенергия, но разчита на външно електроподаване, за да поддържа ядреното гориво охладено, редовно губи захранване от единия или от двата електропровода.

Руските сили превзеха атомната електроцентрала, която е най-голямата в Европа, през първите седмици на войната на Русия срещу Украйна, като всяка от страните редовно обвинява другата в действия, застрашаващи нейната безопасност.