ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Клаебо продължава да преследва Шифрин

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22019946 www.24chasa.bg

Русия: Единият високоволтов електропровод на Запорожката АЕЦ е бил изключен

2292
Запорожката АЕЦ в Украйна Снимка Уикипедия

Един от двата високоволтови електропровода, доставящи електроенергия на контролираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала в Украйна, е бил изключен, съобщи Ройтерс, като се позова на руското ръководство на електроцентралата.

330-киловолтовата линия "Феросплавна-1" е била изключена от защитната система, но електроцентралата е продължила да получава захранване чрез 750-киловолтовата Днепровска линия, написа ръководството на атомната електроцентрала в "Телеграм".

Нивата на радиация остават нормални, се казва още в изявлението.

Международната агенция за атомна енергия съобщи на свой ред в публикация в "Екс", че е била информирана за ситуацията и разследва причината.

Запорожката атомна електроцентрала, която в момента не произвежда електроенергия, но разчита на външно електроподаване, за да поддържа ядреното гориво охладено, редовно губи захранване от единия или от двата електропровода.

Руските сили превзеха атомната електроцентрала, която е най-голямата в Европа, през първите седмици на войната на Русия срещу Украйна, като всяка от страните редовно обвинява другата в действия, застрашаващи нейната безопасност.

Запорожката АЕЦ в Украйна Снимка Уикипедия

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Предвестник: 2026-а – България на две скорости (Видео)