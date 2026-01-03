Проучване: Индийските работници в Германия са с най-високи средни заплати

Индийските работници в Германия получават най-високи средни заплати в страната, сочи ново проучване, публикувано от Германския икономически институт (IW) на 2 януари. Според данните, средната брутна месечна заплата на индийските работници през 2024 година е 5393 евро, пише ДПА.

На второ място по заплати са австрийците със 5322 евро, последвани от американците с 5307 евро и ирландците с 5233 евро. За сравнение, средната брутна заплата на германските работници е 4177 евро, докато средната заплата на чуждестранните работници в страната е 3204 евро.

Основната причина за високите доходи на индийците в Германия е тяхната работа в технически и академични професии, свързани със STEM (наука, технологии, инженерство и математика). През последните години броят на индийците в тези области значително нараства. От 2012 до 2024 година техният брой се е увеличил почти девет пъти, като през 2024 г. над 32 800 индийски специалисти са били наети в Германия.

Проучването също така показва, че около една трета от индийските работници на възраст между 25 и 44 години са наети в академични и технически професии. Това е в резултат на увеличаване на броя на индийските студенти в Германия, много от които завършват своето обучение и остават в страната, като същевременно допринасят с научни изследвания и патентни заявки, допълва ДПА, цитирана от БТА.

Между 2000 и 2022 година броят на патентните заявки от индийски изобретатели в Германия е нараснал 12 пъти.

Междувременно официални данни от тази седмица показаха, че през 2025 година заетостта в Германия не се увеличава за първи път в годините след пандемията от КОВИД-19. Общо 46 милиона души са били заети или с 5000 по-малко спрямо предходната година. Загуби на работни места са отчетени основно в производствения сектор, строителството и селското стопанство, докато в услугите има малък ръст от 0,5 на сто, допълва ДПА, цитирана от БТА.