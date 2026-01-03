Главният прокурор на САЩ публикува официалния обвинителен акт срещу Мадуро и съпругата му

Главният прокурор на САЩ Пам Бонди публикува текста на официално внесен в съда обвинителен акт срещу венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес, които бяха задържани от американските сили по-рано днес, информира Ройтерс.

Мадуро и съпругата му, които бяха заловени през нощта в дома им, се намират на борда на американския военен кораб "Иво Джима" на път за Ню Йорк, където официално ще им бъдат предявени наказателни обвинения в съда.

САЩ сега правят преценка какви ще бъдат следващите стъпки, които ще бъдат предприети към Венецуела, заяви Доналд Тръмп пред телевизия "Фокс нюз".

"Ще бъдем силно ангажирани с това", каза американският президент.

Тръмп публикува и снимка в социалните мрежи, на която Мадуро е облечен в спортно облекло и има превръзка на очите, с надпис "Николас Мадуро на борда на "Иво Джима".

Около врата на Мадуро е поставена и надуваема спасителна жилетка. До него е застанал служител, облечен в яке с лого на Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA).

На ушите на Мадуро са поставени също така защитни слушалки и изглежда, че той вдига бутилка с вода и с двете си ръце, за да пие.

Американската телевизия "Ей Би Си нюз" съобщи, позовавайки се на свои източници, че се очаква Мадуро да пристигне във Военноморската база на САЩ в залива Гуантанамо, преди да бъде прехвърлен на самолет на ФБР за Ню Йорк.

По-рано главният прокурор и министър на правосъдието Пам Бонди написа в "Екс", че президентът на Венецуела Николас Мадуро трябва да отговаря в САЩ по обвинения, свързани с наркотрафик и тероризъм. Тя припомни, че Мадуро и неговата съпруга са били обвинени от федерален съд в Ню Йорк, че са наркотерористични босове и в заговор за внос на кокаин в САЩ. Световните агенции отбелязват, че тези обвинения са били повдигнати през 2020 г., пише БТА.

Бонди каза, че "Мадуро и неговата съпруга скоро ще се изправят пред цялата строгост на американското правосъдие, на американска територия, пред американски съдилища".