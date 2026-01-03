Вижте как Тръмп гледа на живо залавянето на Мадуро (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Белият дом разпространи драматични снимки на президента на САЩ Доналд Тръмп, на които той гледа на живо как войските залавят венецуелския президент Николас Мадуро и съпругата му в мащабна военна операция през нощта.

Изображенията показват Тръмп, седнал редом до държавния секретар Марко Рубио, военния секретар Пийт Хегсет, директора на Централното разузнаване Джон Ратклиф и генерал Дан Кейн в очакване на ударите.

Тръмп обяви военната мисия в ранните часове на събота сутринта, потвърждавайки, че във Венецуела е извършен „мащабен удар". Той добави, че операцията е извършена съвместно с американските правоохранителни органи.

Главният прокурор Пам Бонди по-късно потвърди, че Мадуро и съпругата му Силия Флорес са обвинени в трафик на наркотици и ще бъдат съдени на федерално ниво в Ню Йорк.

Източници съобщиха на CNN и Associated Press, че Мадуро и Флорес са били отведени от домовете си от американски войски посред нощ и са спяли, когато е започнала операцията.

Тръмп се обърна към нацията тази сутрин, за да обяви подробностите за операцията и каза, че властите в Ню Йорк ще определят къде ще бъдат задържани Мадуро и Флорес, когато пристигнат в САЩ.

Той заяви, че в отсъствието на Мадуро САЩ „по същество ще управляват" Венецуела.

Рубио и Хегсет се присъединиха към Тръмп по време на пресконференцията.